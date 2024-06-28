57 kişiye topraktan ev vaadiyle dolandıran anne - oğul gözaltında!

Kentte, emlakçılık yapan A.K.İ. ve annesi Y.İ., topraktan ev satışı vaadiyle çok sayıda kişiye satış gerçekleştirdi. Dairelerin teslim edilmemesi üzerine hak sahipleri polis merkezine şikayette bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli anne ile oğlunun 57 kişiyi toplam 90 milyon TL dolandırdığını belirledi. Bu kapsamda 2 şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Anne ve oğlu gözaltına alınarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

A.K.İ. ve annesi Y.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.