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57 kişiye topraktan ev vaadiyle dolandıran anne - oğul gözaltında!

Nevşehir’de, emlakçı A.K.İ. (31) ve annesi Y.İ. (54) topraktan ev satışı vaadi ile 57 kişiyi 90 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

28.06.2024 - 15:19 | | Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
57 kişiye topraktan ev vaadiyle dolandıran anne - oğul gözaltında!

Kentte, emlakçılık yapan A.K.İ. ve annesi Y.İ., topraktan ev satışı vaadiyle çok sayıda kişiye satış gerçekleştirdi. Dairelerin teslim edilmemesi üzerine hak sahipleri polis merkezine şikayette bulundu.

57 kişiye topraktan ev vaadiyle dolandıran anne - oğul gözaltında

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli anne ile oğlunun 57 kişiyi toplam 90 milyon TL dolandırdığını belirledi. Bu kapsamda 2 şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Anne ve oğlu gözaltına alınarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

57 kişiye topraktan ev vaadiyle dolandıran anne - oğul gözaltında

A.K.İ. ve annesi Y.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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