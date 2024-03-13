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5 yıldızlı otelde yangın paniği

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

13.03.2024 - 11:26 | | Alkın BİRİCİK/ ALANYA, (Antalya), (DHA)
5 yıldızlı otelde yangın paniği

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde 5 yıldızlı Granada Otel'in birinci katında, saat 10.00 sıralarında çıkan yangın, büyüyüp diğer katlara da yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Henüz nedeni bilinmeyen yangının söndürülmesi için Manavgat'tan da takviye istendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

5 yıldızlı otelde yangın paniği

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde 5 yıldızlı Granada Otel'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otelde inşaat çalışması sebebiyle müşteri bulunmazken, personel ise ekipler tarafından hızla tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Dumandan etkilenen personele ayran verildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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