GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri 5 yaşındaki çocuğun oynadığı bıçak, gözüne battı

5 yaşındaki çocuğun oynadığı bıçak, gözüne battı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mutfaktan alıp oynadığı bıçak gözüne batan Emsal Y. (5), hastanede tedaviye alındı.

17.09.2024 - 17:36 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
5 yaşındaki çocuğun oynadığı bıçak, gözüne battı

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak’ta Emsal Y.’nin mutfaktan alıp oynadığı ekmek bıçağı sol gözüne battı. Oğlunun gözünden yaralandığını fark eden annesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık görevlileri, gözüne pansuman yaptıkları çocuğu, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Burada muayenesi yapılan Emsal Y., gözündeki yaranın derin olması nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

KADEM’İN “İnovasyonda Kadın” programında final haftası

KADEM’İN “İnovasyonda Kadın” programında final haftası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK arasında nitelikli iş gücü yetiştirme protokolü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK arasında nitelikli iş gücü yetiştirme protokolü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti