5 milyona yakın kişi ilk kez 14 Mayıs'ta oy kullanacak! YSK Başkanı Ahmet Yener, toplam seçmen sayısını duyurdu

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Seçmen sayılarını paylaşan Yener, "Yurt içinde seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,60'ını kadın seçmenlerimiz oluşturmaktadır; 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmaktadır, seçmenlerimizin yüzde 49,40'ını erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir. 973 ilçe, bin 94 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır. Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup, seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6 bin 215'tir. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172'dir" diye konuştu.

YURT DIŞINDA 5 BİN 40 SANDIK KURULACAK

4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulduğunu ve yurt dışında seçmen sayısının 3 milyon 416 bin 098 olduğunu aktaran Yener, "Bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'i kadın seçmen olup, yurt dışındaki seçmen sayımızın yüzde 46,70'ine tekabül etmektedir. Ayrıca 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta olup, yüzde 53,30'unu oluşturmaktadır. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerimiz 277 bin 646'dır. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak olup, yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır. 15 ve 16 Nisan tarihleri itibarıyla yurt içi ve yurt dışı seçmen sayıları ve seçmen bilgi kağıtları seçmen listeleri siyasi partilerimizle paylaşıma başlanmıştır" dedi.

'İLAVE OY PUSULASI GÖNDERİLMEKTEDİR'

Yener, fazla oy pusulası basılmasına ilişkin tartışmalar sorulması üzerine, "Birleşik oy pusulaları 390, 410 ve 720'lik paketler halinde köylere, mahallelere ve yurt dışı temsilcilerine gönderilmektedir. Ayrıca birleşik oy pusulalarının öngörülmeyen sebeplerden dolayı zarar görmesi ihtimaline karşın yine yasal düzenlemeler uyarınca yurt içinde 5 paket, yurt dışında da her temsilciliğe ilave bir paket gönderilmekte olup, söz konusu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı; kullanılmış ise ne kadar kullanıldığı düzenlenecek tutanaklarla YSK Başkanlığı'na gönderilmektedir. Sandıklarda bu tutanakların düzenlenmesi sırasında yasa uyarınca sandık başlarında bulunan siyasi partilerin temsilcilerinin imzası da alınmaktadır" diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEN 133 BİN SEÇMEN NAKLİ

Yener, deprem bölgesinden diğer illere giden seçmen sayılarına ilişkin, "Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin deprem bölgesinden diğer illerimize giden seçmenlerin kayıtlarını aldırması söz konusudur. Toplam yurt içinde de 600 bin küsüre yakın seçmenin askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yerlere nakli söz konusu olmuştur. Ayrıca 2 Nisan öncesinde e-Devlet üzerinden de deprem bölgesinden diğer illerimize geçen vatandaşların da nüfus kayıtlarını aldığı kamuoyunun malumudur. Ancak bu rakamın ne kadar olduğunu İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden sorulması daha uygun olacaktır. Ancak 2 Nisan sonrası bize, 133 bine yakın deprem bölgesinden diğer bölgelere giden vatandaşlarımızın adreslerini taşıdığı kayıtlarımıza intikal etmişti" ifadelerini kullandı.

Yener, YSK olarak 22-23 ve 24 Nisan tarihlerinde Malatya ve Elazığ bölgesinde deprem sonrası yapılan çalışmaların hangi aşamaya geldiği ve sandık kurulacak alanlarda yaşanabilecek problemlerin çözümü için deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirileceğini söyledi. Yener, "14 Mayıs'a kadar Malatya, Elazığ ve diğer deprem bölgelerimizde karşılaşılması muhtemel sorunların çözümü noktasında İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile gerekli temaslarda bulunarak sorunların çözümü noktasında kurulumuz üzerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirecektir" dedi.