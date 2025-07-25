5 köyün kaderi değişecek! Stratejik bir adım atıldı, dev proje başladı

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Batman’ın doğal ve turistik zenginliklerinden biri olan Mereto Dağı, artık daha ulaşılabilir hale geliyor. Sason ilçesinde yer alan ve 2.973 metre rakımıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en yüksek zirvelerinden biri olan Mereto Dağı’na çıkan yolda başlatılan kapsamlı altyapı çalışmaları hızla devam ediyor.

20 KİLOMETRELİK YENİ YOL

Batman İl Özel İdaresi tarafından Mayıs ayında ihale edilen “Sason İlçesi Mereto Dağı Zirvesi Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK Asfalt Kaplama Yapım İşi” kapsamında toplam 20 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde yeni bir yol ağı inşa ediliyor. Yol güzergahı boyunca yapılacak genişletme çalışmaları, menfez imalatları ve sıcak asfalt kaplama uygulamaları, bölgedeki ulaşımı hem daha güvenli hem de daha konforlu hale getirecek.

YILLARIN SORUNU BİTİYOR

Yol çalışmaları sadece zirveye ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Çalışlar, Yolüstü, Yürekli, Çınarlı ve Erikli köylerinin ana ulaşım güzergahını da asfaltla buluşturarak köy yollarındaki yıllardır süregelen altyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirecek.

TURİST SAYISI ARTACAK

Mereto Dağı, sahip olduğu doğal güzellikler, yüksek rakımlı yaylaları ve benzersiz manzarası ile hem doğaseverlerin hem de dağcılık kulüplerinin ilgisini çeken bir nokta. Yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin eko-turizm potansiyeli daha görünür hale gelecek, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında Mereto’ya gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış bekleniyor.

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Bu gelişme, sadece turizmi değil; aynı zamanda bölge ekonomisini, sosyal yaşamı ve yerel ürünlerin dış pazarlara erişimini de olumlu yönde etkileyecek. Yolun tamamlanmasıyla birlikte köylere ulaşım süresi kısalacak, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerinin erişilebilirliği artacak.

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BÖLGEYE DEĞER KATAN STRATEJİK BİR PROJE

Batman Valiliği koordinasyonunda ve İl Özel İdaresi’nin teknik takibiyle yürütülen proje, bölgesel kalkınma hedefleriyle doğrudan örtüşüyor. Mereto yolu, sadece fiziki bir ulaşım projesi değil; aynı zamanda Sason’un doğal zenginliklerini tanıtacak, kırsal kalkınmayı destekleyecek ve bölge halkının yaşam kalitesini artıracak stratejik bir yatırım olarak görülüyor.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Mereto Dağı’nın zirvesi artık sadece profesyonel dağcıların değil; doğayla buluşmak isteyen her vatandaşın kolaylıkla ulaşabileceği bir cazibe merkezi haline gelecek.