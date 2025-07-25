Dünyada eşi benzeri yok! Rize'deki yüzen adalar resmen 'haber' veriyor, sadece bilen anlıyor
Kaynak : İHA
Burası sıradan bir manzaradan çok daha fazlası! Yerli ve yabancı turistin akın ettiği doğa harikası yüzen adalar sadece görsel şölen sunmuyor aynı zamandan ne zaman ne olacağını da söylüyor. Ancak bunu sadece Rizeliler anlayabiliyor. İşte gizemli yüzen adalarla ilgili merak edilen detaylar...
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımda yer alan Koçdüzü Yaylası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini üzerine topladı. Doğa severlerin dikkatini çeken yayla 350'ye yakın hanesi ile kalabalık olan yayla Ardeşen, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerine bağlı 7 köyde yaşayan vatandaşlardan oluşuyor. Koçdüzü Yaylası sadece geniş alanları ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda içinde barındırdığı tarihi ile de kendine hayran bırakıyor.
Yaylanın kalbinde yer alan yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki gölün içerisinde yer alan yüzen adalar her görenin dikkatini çekse de yaylacıların meteorolojik durum raporu olarak kullanılıyor. Rüzgara göre hareket eden bu adalar havadaki nem oranının da etkisiyle hareket ediyor. Yıllardır yaylacılar tarafından gözlemlenen bu ilginç doğa olayı, adeta bir doğal hava durumu göstergesi olarak kullanılıyor.Yaylacılar, akşam saatlerinde yüzen adaların konumunu inceliyor ve ertesi günün hava durumunu adaların durumundan tahmin edebiliyor. Yaylacıların tahminlerine ve gözlemlerine göre eğer adalar gölün kenarına yaklaşmışsa bir sonraki günün güneşli bir hava olacağını, ortalara doğru ilerlemişse yağmurlu bir gün olacağı düşünülüyor. Nesiller boyunca aktarılan bu bilgi, bölgenin kültürel mirası haline gelmiş durumda.
Koçdüzü Yaylası aynı zamanda Karadeniz'in kadim yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender yerlerden bir tanesi olma özelliğini de taşıyor. Sabahları tulum sesleri eşliğinde sürülerin dağlara çıkarılması, akşamları ise geleneksel horon halkalarının kurulması, ziyaretçilere unutulmaz bir kültürel deneyim sunuyor. Ayrıca yaylada doğal ürünlerle hazırlanan kahvaltılar, mısır ekmeği, kuymak ve taze yayla balı gibi yöresel lezzetler de misafirlerin damağında iz bırakıyor.Bu doğal cennetin korunması da büyük önem taşıyor. Yaylaya yapılan aşırı ziyaretçi akını, çöp ve altyapı sorunlarını beraberinde getiriyor. Yerel halk ve doğa gönüllüleri, doğal yaşamın bozulmaması için yaylaya gelen ziyaretçilerin duyarlı olmasını ve ‘ne getiriyorsan geri götür' ilkesine uymasını istiyor.