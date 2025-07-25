Dünyada eşi benzeri yok! Rize'deki yüzen adalar resmen 'haber' veriyor, sadece bilen anlıyor

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Yaylanın kalbinde yer alan yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki gölün içerisinde yer alan yüzen adalar her görenin dikkatini çekse de yaylacıların meteorolojik durum raporu olarak kullanılıyor. Rüzgara göre hareket eden bu adalar havadaki nem oranının da etkisiyle hareket ediyor. Yıllardır yaylacılar tarafından gözlemlenen bu ilginç doğa olayı, adeta bir doğal hava durumu göstergesi olarak kullanılıyor.Yaylacılar, akşam saatlerinde yüzen adaların konumunu inceliyor ve ertesi günün hava durumunu adaların durumundan tahmin edebiliyor. Yaylacıların tahminlerine ve gözlemlerine göre eğer adalar gölün kenarına yaklaşmışsa bir sonraki günün güneşli bir hava olacağını, ortalara doğru ilerlemişse yağmurlu bir gün olacağı düşünülüyor. Nesiller boyunca aktarılan bu bilgi, bölgenin kültürel mirası haline gelmiş durumda.