Yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Sular çekilince Kayseri'deki gizli şehir göründü

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Taşhan Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Abdullah Özdemir, "Ben Taşhan Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Burada doğdum ve burada yaşıyorum. Burada sular çok çekildi bu yıl. Sıcaklar da çok arttı. Her yer kurudu. Su hala çekilmeye devam ediyor.