5 katlı apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

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Yangın, Bahçelievler Mahallesi 115. Sokak'taki Huzur Apartmanı'nın 3. katında meydana geldi. Sedat K.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında apartman tedbir amacıyla tahliye edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen Mustafa K.(93) ile Feti D. isimli vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.