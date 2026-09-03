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5 katlı apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

03.09.2026 - 00:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

5 katlı apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, Bahçelievler Mahallesi 115. Sokak'taki Huzur Apartmanı'nın 3. katında meydana geldi. Sedat K.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında apartman tedbir amacıyla tahliye edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen Mustafa K.(93) ile Feti D. isimli vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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