Altındağ'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Yangın, Zübeyde Hanım Samsun yolu üzerinde boş bir binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.