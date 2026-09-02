Altındağ'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
02.09.2026 - 23:49Güncellenme Tarihi:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Yangın, Zübeyde Hanım Samsun yolu üzerinde boş bir binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.