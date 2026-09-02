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Altındağ'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

02.09.2026 - 23:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, Zübeyde Hanım Samsun yolu üzerinde boş bir binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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