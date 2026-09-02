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Süleymanpaşa'da sarma ve tatlılar yarıştı

02.09.2026 - 23:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği kapsamında, "Üzüm Bağından Sofraya" temasıyla Zeytinyağlı Sarma Yarışması ve Üzümlü Tatlılar Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada hünerlerini sergileyen katılımcılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

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Hasan Ali Yücel Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte birbirinden farklı zeytinyağlı sarmalar ve üzüm kullanılarak hazırlanan tatlılar jüri tarafından değerlendirildi.

2Süleymanpaşa'da sarma ve tatlılar yarıştı

Yarışmacıların hazırladığı ürünler; lezzet, sunum, görünüm ve özgünlük gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

3Süleymanpaşa'da sarma ve tatlılar yarıştı

Heyecanlı anların yaşandığı yarışmanın sonunda her iki kategoride dereceye giren yarışmacılar belli oldu.

4Süleymanpaşa'da sarma ve tatlılar yarıştı

Zeytinyağlı Sarma Yarışması ile Üzümlü Tatlılar Yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edildi.

5Süleymanpaşa'da sarma ve tatlılar yarıştı

Bağ bozumu geleneğinin mutfak kültürüyle buluşturulduğu etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar da yarışmaları ilgiyle takip etti.

6Süleymanpaşa'da sarma ve tatlılar yarıştı

 

 

 