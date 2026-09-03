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İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga kameraya böyle yansıdı

03.09.2026 - 00:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga polis ekipleri tarafından ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü iki aile arasında taşlarla, sopalarla kavga çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga ayrılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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