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Yangında binlerce saman balyası kül oldu 4 kişi dumandan etkilendi

03.09.2026 - 01:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Yangında binlerce saman balyası kül oldu 4 kişi dumandan etkilendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde samanlıkta çıkan yangında binlerce saman balyası kül olurken, 4 kişide dumandan etkilendi.

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Aşırlar Mahallesi Abay Sokak üzerinde bulunan evin bahçesindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler samanlığın olduğu bölümü tamamen sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Bölgeye delen ekipler, yangını söndürmek için seferber olurken mahalle sakinleri de kendi tankerleriyle yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen 4 kişi, ambulansla olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ederken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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