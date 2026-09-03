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Sanal medya ünlüsü Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında soruşturma başlatıldı

03.09.2026 - 01:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Sanal medya ünlüsü Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya ünlüsü Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "TikTok isimli sosyal medya platformunda yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya haklarında TCK 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda her iki şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

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