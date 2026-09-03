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Kardeşler arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı

03.09.2026 - 01:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Kardeşler arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı

Balıkesir'de iki kardeş arasında çıkan kavgada, ağabey kardeşini öldürdü.

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Edinilen bilgilere göre, Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde A.O. (50) ikametinin bahçesine geldiği sırada kardeşi Y.T.O. (48) ile arasında tartışma çıktı. Alkol kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

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İddiaya göre yaşanan arbede sırasında iki kardeş de bıçakla yaralandı. Olayda ağır şekilde yaralanan Y.T.O. yapılan kontrollere rağmen hayatını kaybetti.

A.O. hakkında gerekli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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