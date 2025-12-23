4 aylık hamile yabancı uyruklu kadını darbedip sokağa attılar

GAZETE VATAN ANA SAYFA
23.12.2025 - 22:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

Aksaray’da 4 aylık hamile olan kadını kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler darbedip sokağa attı.

 

Olay, Kurtuluş Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 4 aylık hamile olan yabancı uyruklu Esma N. (39) isimli kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilerek sokağa atıldı. Sokakta kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kadın tedavi altına alınırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

