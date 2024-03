 31 Mart 2024 Artvin yerel seçim sonuçları ve oy oranları: Artvin Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden MHP AK Parti CHP İYİ Parti Artvin belediye başkan adayları

Vatandaşlar sandık başına gidiyor. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanacaklar. Artvin ilinde ve ilçelerindeki seçim sonuçlarını merak ediliyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra başlayacak olan oy sayımı süreciyle sonuçlar belli olacak. Artvin ili ve tüm ilçelerine ait seçim sonuçları, hangi partiye ne kadar oy çıktığını ayrıntılı olarak gazetevatan.com üzerinden anbean takip edilebilecek.

2024 ARTVİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçlarına 31 Mart 2024 Pazar günü oy sayımının sona ermesiyle birlikte an be an gazetevatan.cim seçim ekranından ulaşabileceksiniz.

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

SEÇİME KATILAN SİYASİ PARTİLER

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ile Zafer Partisi seçime katılabilecek.

Haberin Devamı

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri:

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Haberin Devamı

OY KULLANACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.