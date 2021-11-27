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Gündem27 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
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27 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

27.11.2021 - 20:30 |
27 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." dedi.

27 Kasım koronavirüs tablosu İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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