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Kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı

24.10.2026 - 01:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAMSUN (İHA)

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Samsun'un Canik ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen motosiklette ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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