23 Nisan coşkusu yeniden sokaklarda! Atatürk çocuklara armağan etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır kısıtlamalarla kutlanan 23 Nisan bu sene sokaklara taştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı.

Törene, TBMM Başkanı Şentop’un yanı sıra AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ve diğer yetkililer katıldı. Şentop, anıta çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER ÇOCUKLARLA ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Özer ve çocuklar, Anıtkabir Özel Defterini imzalamak üzere Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Özer burada yaptığı konuşmada "Gazi Meclisimizin bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesi olmuştur. Çocuklarımızı vatanını, milletini canı gönülden seven nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini devam ettirmenin ve 23 Nisan'da tekrar okullarda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun" dedi.

RESEPSİYON YOK

Siyasi parti temsilcilerinden önce “Türkiye’nin Çocukları” ayrıca bayram özel oturumu yapacak. Salgın önlemlerinin yumuşatılmasına karşın, kapalı alanda toplu yapılan akşam resepsiyonu bu yıl da iptal edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise kutlama programlarına İstanbul’da katılacak, Başakşehir Millet Bahçesi’nde TRT Çocuk Şenliği’nde olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve öğrencileri kabul edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da Sevgi Evleri’nde çocuklarla birlikte iftar yapacak.

EN GÜZEL BAYRAM...

İletişim Başkanlığı, çocuklar için çeşitli illerde 23 Nisan etkinlikleri düzenledi. Minikler bu etkinliklerde gönüllerince eğlenip bayramlarını kutladı.

İLK KEZ UÇAKTA

Antalya’da hayatlarında hiç uçak yolculuğu yapmayan 127 çocuk, uçakla Çanakkale gezisine katıldı. Bölgeyi gezen çocuklar, Çanakkale semalarında prova uçuşu yapan Solo Türk’ü de büyük bir heyecanla izledi.

‘KÜÇÜK DAHİ’LER ORMANI TEMİZLEDİ

Anaokulu öğrencileri, 22 Nisan Dünya Günü ve 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Bahçeköy Orman İşleri Dairesi’nden alınan izinle Belgrad Ormanı’nda büyük bir temizlik operasyonu yaptı.

ATATÜRK ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİ

Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde Temsil Heyeti Başkanı sıfatını taşıyordu. Zor günlerdi, vatan işgal altındaydı. Bu sıfat ile direnişe bürokratik katkıyı sağlaması zordu. Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de bir genelge yayınladı ve Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir Meclis'in açılması gerektiğini ilan etti. Seçimin ardından da mebusların, 15 gün içinde Ankara'ya gelmelerini istedi. İşgalci güçler tarafından dağıtılan Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin üyelerine de Ankara'ya gelmeleri için çağrı yaptı.

Bu çağrı üzerine ruhları; esareti yabancı bir doku gibi reddeden, kalpleri güneşten yontulmuş ışık gibi parıltılı yiğitler, vatanın her köşesinden çorak Ankara'ya koşacaktı. Meclis, 23 Nisan 1920'de böyle bir ruh hali içinde açıldı. 23 Nisan 1920'de önce Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılındı. Mebuslar, sokakları dolduran coşku içindeki halkın arasından geçmekte zorluk çekiyordu. Meclis binası olarak buna uygun belki de tek yer olduğu için seçilen İttihat ve Terakki Kulübü binasına çok da uzak olmayan Hacı Bayram Camii'nden güçlükle gelinebildi. Saat 14.00 sıralarında Meclis ilk toplantısını yaptı. O gün, henüz ismi konmayan bağımsız yeni devlet ile Cumhuriyete can suyu verildi. Bu Meclis, vatanın kurtuluşu ile devletin kuruluşunu 3 yıl gibi bir sürede birlikte hayata geçirecekti. 1923'te Cumhuriyet ilan edilecek yeni Türk Devleti kurulacaktı.

YETİMLERE SAHİP ÇIKILDI

Osmanlı'nın son dönemi peş peşe gelen savaşlar içinde geçti. Trablusgarp ve Balkan savaşlarının ardından Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Çanakkale, Filistin, Irak, Kafkas cephelerinde yüzbinlerce asker şehit düştü. Geride kalan kimsesiz çocukların bakımı için 1917 yılında Himaye-i Eftal Cemiyeti kuruldu. 1919’da Kurtuluş Savaşı başladı. Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin oluşturulmasının ardından 1921 yılında Himaye-i Eftal Cemiyeti Ankara'da yeniden yapılandırıldı. Milli mücadelede şehit düşenlerin geriye bıraktığı yetim ve öksüz çocuklara mümkün olduğu kadar sahip çıkılmaya çalışıldı. 30 Ağustos 1922'deki büyük zaferle birlikte vatan kurtuldu.

BAĞIŞ KAMPANYASI

Meclis'in kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan, 1923'ten itibaren Milli Hakimiyet Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Aynı gün Himaye-i Eftal Cemiyeti, bağış pulları hazırladı. Cemiyetin, bir yıl sonra 23 Nisan 1924'te Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde "Bugün yavrularımızın rozet bayramıdır" duyurusu yayınlandı ve şehit çocuklar için bağış kampanyası başlatıldı. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin 23 Nisan 1926 günlü sayısında "23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür" başlığı altında cemiyetin duyurusu yayınlandı. Cemiyet, 23 Nisan'ı çocuklar günü olarak kabul ettiğini duyurdu. Kahveci, arabacı ve otomobilci esnafının 23 Nisan'da elde edecekleri gelirin bir bölümünü Himaye-i Eftal Cemiyeti'ne bağışlayacakları ilan edildi. Cemiyetin ilan ettiği çocuk bayramı, 1927 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde kutlandı. Atatürk, makam araçlarından birini çocuklara tahsis etti.

ULUSLARARASI OLDU

23 Nisan çocuk bayramı olarak ilk kez resmi törenlerle 1933 yılında kutlandı. Atatürk, çocukları makamında kabul etti. Makamlara çocukların oturması da, ilk kez 1933'de uygulandı. 1935 yılında çıkan yasada bayramın adı Milli Hakimiyet Bayramı idi. Ama uzun yıllar çocuk bayramı ile birlikte kutlandı. UNESCO'nun 1979 yılını Çocuk Yılı ilan etmesiyle birlikte 23 Nisan, uluslararası bir nitelik kazandı. TRT tarafından dünya çocuklarının davet edildiği 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenmeye başlandı. 1980 yılındaki düzenleme ile de bayramın adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değiştirildi. Türkiye, çocuklara milli bir bayramın armağan edildiği tek ülke.