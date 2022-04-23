GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetEkrem İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti
HaberlerSiyaset Haberleri Ekrem İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti
ABONE OL

Ekrem İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle  koltuğunu, Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal'a devretti.

23.04.2022 - 12:18 | | DHA
Ekrem İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti

İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen törene aynı okulun farklı sınıflarına kayıtlı 8 öğrenci ile öğretmenleri katıldı. Öğrencilerle tek tek tanışan İmamoğlu, sözü Kabasakal'a bıraktı.  Başkan Kabasakal'ın ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi oldu. Bu kapsamda telefonla İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'i arayan Kabasakal, bürokratına gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Törene katılan öğrenciler Yağmur Ekmekçi, Yasin Kantemur, Melike Karavelioğlu, Nehir Hüma Doğan, Ada Yavuzcan, Tuğba Yörükoğlu ve Oğuz Kağan Göçmen de İmamoğlu'na İstanbulla ilgili taleplerini iletti.

İmamoğlu, minik öğrencilerden gelen 'bisiklet yolu', 'yeşil alan üretimi', 'mahalle çocuk tiyatrosu' ve 'çevre ve temizlik bilinci oluşturulması' gibi talepleri not aldı. İmamoğlu, bir öğrencinin, "Yere çöp atanlara, attıkları çöpü yerden alma cezası verilsin" talebine, "Çok sempatik bir ceza. Hem de ders olur" yanıtını verdi. En iyi "başkan"ın halkını dinleyen başkan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Onlardan fikir alan, onlarla konuşan, onları dinleyen başkan, en iyi başkan. O zaman halk da mutlu oluyor. Niye? 'Biz söyledik, Başkanımız yaptı' diyor" dedi. 

GÜNCEL HABERLER

Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

Ekrem İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti

Ekrem İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları! Atatürklü, coşkulu, anlamlı, yeni, kısa ve uzun kıvanç dolu resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları! Atatürklü, coşkulu, anlamlı, yeni, kısa ve uzun kıvanç dolu resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri!

Sıradaki Haber
Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

Sıradaki Haber
Ev fiyatları ve kiralar resmen uçtu! ‘İnanılmaz rakamlar’ deyip duyurdu: Yüzde 300 arttı...

Ev fiyatları ve kiralar resmen uçtu! ‘İnanılmaz rakamlar’ deyip duyurdu: Yüzde 300 arttı...

Sıradaki Haber
Emekli, memur, işçiye zam! Yüzde 22, yeni düzenleme geliyor...

Emekli, memur, işçiye zam! Yüzde 22, yeni düzenleme geliyor...

Sıradaki Haber