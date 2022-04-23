23 Nisan’da kütüphaneler açık mı? Resmi tatillerde kütüphaneler kapalı mı?
23 Nisan'da kütüphanelerin açık olup olmadığı ders çalışacaklar ve araştırma yapacaklar tarafından sorgulanıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İETT otobüsleri ve diğer toplu taşımalar ücretsiz, olacak, kamu kurum ve kuruşları da resmi tatil yapacak. Peki, Kütüphaneler 23 Nisan’da açık mı, kapalı mı?
23.04.2022 - 11:48 |
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel sektörde birçok kurum kapalı oluyor. 23 Nisan kütüphaneler açık mı? Sorusunun cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.
23 NİSAN’DA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kütüphaneler de kapalı olan kurumlar arasında yer alıyor.
2022 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi