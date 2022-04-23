GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem23 Nisan’da kütüphaneler açık mı? Resmi tatillerde kütüphaneler kapalı mı?
HaberlerGündem Haberleri 23 Nisan’da kütüphaneler açık mı? Resmi tatillerde kütüphaneler kapalı mı?
ABONE OL

23 Nisan’da kütüphaneler açık mı? Resmi tatillerde kütüphaneler kapalı mı?

23 Nisan'da kütüphanelerin açık olup olmadığı ders çalışacaklar ve araştırma yapacaklar tarafından sorgulanıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İETT otobüsleri ve diğer toplu taşımalar ücretsiz, olacak, kamu kurum ve kuruşları da resmi tatil yapacak. Peki, Kütüphaneler 23 Nisan’da açık mı, kapalı mı?

23.04.2022 - 11:48 |
23 Nisan’da kütüphaneler açık mı? Resmi tatillerde kütüphaneler kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel sektörde birçok kurum kapalı oluyor. 23 Nisan kütüphaneler açık mı? Sorusunun cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.

 

23 NİSAN’DA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kütüphaneler de kapalı olan kurumlar arasında yer alıyor.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

GÜNCEL HABERLER

Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Bakan Akar, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi

Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

Ekrem İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti

Ekrem İmamoğlu koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Arif'e devretti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

Azovstal fabrikasında sıkışıp kalan bir çocuk: Ne güneşi ne de gökyüzünü görebildik

Sıradaki Haber
23 Nisan Anıtkabir ziyaret saatleri ve 23 Nisan anıtkabir programı! Anıtkabir saat kaça kadar açık?

23 Nisan Anıtkabir ziyaret saatleri ve 23 Nisan anıtkabir programı! Anıtkabir saat kaça kadar açık?

Sıradaki Haber
Ev fiyatları ve kiralar resmen uçtu! ‘İnanılmaz rakamlar’ deyip duyurdu: Yüzde 300 arttı...

Ev fiyatları ve kiralar resmen uçtu! ‘İnanılmaz rakamlar’ deyip duyurdu: Yüzde 300 arttı...

Sıradaki Haber
Emekli, memur, işçiye zam! Yüzde 22, yeni düzenleme geliyor...

Emekli, memur, işçiye zam! Yüzde 22, yeni düzenleme geliyor...

Sıradaki Haber