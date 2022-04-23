23 Nisan’da kütüphaneler açık mı? Resmi tatillerde kütüphaneler kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel sektörde birçok kurum kapalı oluyor. 23 Nisan kütüphaneler açık mı? Sorusunun cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.

23 NİSAN’DA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kütüphaneler de kapalı olan kurumlar arasında yer alıyor.

2022 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi