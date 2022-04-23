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MagazinÜnlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
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• 23 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:

Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 102 yaşında. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutladı. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...

• 23 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:
1Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
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Bazı ünlü isimler çocukluk yıllarında katıldıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerinden fotoğraflarını paylaşırken, bazıları ise kendi çocuklarını paylaşarak bayramı kutladı. İşte ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları...

2AYŞEGÜL ALDİNÇ

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Canım Ata’mBen seni çok ama çok seven bir ana baba tarafından senin öğretinle büyütüldüm.Umarım ailemi, seni mahçup etmemişimdir.İzinde yürümek onurum ve gururumdur.102. yılında armağanın için tüm çocuklar, ve bayramlı çocukluğum adına bir kez daha teşekkür ederim."Nûr içinde yat.

3YALÇIN DÜMER

YALÇIN DÜMER

Bayramımız kutlu olsun...

4GÖKHAN TÜRKMEN

GÖKHAN TÜRKMEN

"Bir yanımız hala çocuk...Öyle de kalması dileğiyle…Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu ve mutlu olsun!!"

5BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR

'Sanırım yıl 1972, Vatan caddesinde bayrağımızı taşıyorum…. 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun.'

6EDA ÖZERKAN

EDA ÖZERKAN

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız Kutlu Olsun"

7FADİK SEVİN ATASOY

FADİK SEVİN ATASOY

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun"

8SELEN ÖZTÜRK

SELEN ÖZTÜRK

"Çocukluğumun 23 Nisan Kutlamaları’ndan .. Hey gidi 80’ler .. Büyüyünce ne olacağımızı gösterdiğimiz günler"

9ASLIHAN KARALAR

ASLIHAN KARALAR

" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

10BEREN GENÇALP

BEREN GENÇALP

"Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum"

11PINAR TEZCAN

PINAR TEZCAN

"Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

12İSMAİL FİLİZ

İSMAİL FİLİZ

"Güzel kızım Alisa'm ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum"

13SERMİYAN MİDYAT

SERMİYAN MİDYAT

"Sevinin çocuklarÖvünün büyükler23 Nisan Kutlu olsunYıl: 1982Yer: 23 Nisan İlköğretim Okulu / Bostancı, İstanbulÇocuk: Folklor grubu kafkas ekibinden 7-8 yaşlarındaki ben"

14ÜMİT ERDİM

ÜMİT ERDİM

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!"

15KENAN DOĞULU

KENAN DOĞULU

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeğenleriyle verdiği pozu paylaşarak kutladı. Doğulu paylaşımına; "Canım yeğenlerim Arya, Lila, Elya, Can ve Aren ile birlikte tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.

16NEDİM SABAN

NEDİM SABAN

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan Nedim Saban, Atatürk'ün katıldığı son bayram şenliği fotoğrafını paylaşarak, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Fotoğraf 23 Nisan 1938 Mustafa Kemal Atatürk’ün son katıldığı bayram şenliği. Aynı derecede kalabalık olmayabilir fotoğraflar ancak kuşkusuz hepimiz aynı coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

17DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY

Kerimcan Kamal ile evliliğinden Rutkay Kerim ve Piraye adında ikiz çocukları olan oyuncu Doğa Rutkay da 23 Nisan'ı; "Çocuklarımızın bayramı ,izinde kalarak yaşanıyor" sözleriyle kutladı.

18TÜRKAN ŞORAY

TÜRKAN ŞORAY

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Türkan Şoray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı paylaşıma; "Atatürk ‘ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" notunu düştü.

19DERYA BAYKAL

DERYA BAYKAL

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Derya Baykal da 23 Nisan'ı torunlarının fotoğrafını yayınlayarak kutladı. Usta isim, paylaşımına; "Ali, Ömer, Pera ve tüm çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" notunu düştü.

20YAĞMUR TANRISEVSİN

YAĞMUR TANRISEVSİN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!

21PASCAL NOUMA

PASCAL NOUMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

22ÖZGE ULUSOY

ÖZGE ULUSOY

Ne kadar seviyorum kelimeler anlatamaz…Dünyanın tüm çocuklarına armağan ettiğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Canım Atam minnetle özlemle anıyoruz…

23DEMET ŞENER

DEMET ŞENER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun

24HÜLYA KOÇYİĞİT

HÜLYA KOÇYİĞİT

“Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.” Mustafa Kemal Atatürk23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

25ALP KIRŞAN

ALP KIRŞAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN tüm çocuklarımız için

26EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI

Günaydınnnnn. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun!

27TEOMAN

TEOMAN

Okulun ilk günü. Annemin bir an evvel eve gitmesini bekliyorum.

28EMİNE ÜN

EMİNE ÜN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

29FİLİZ AKIN

FİLİZ AKIN

Atamızın tüm çocuklarına hediye ettiği, bu ruhu hala taşıyan herkese kutlu olsun. Sana minnettarız Atam. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

30HAMDİ ALKAN

HAMDİ ALKAN

Sonsuz minnet, saygı, şükran ile... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

31BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY

Günaydın! Bugün ne güzel bir gün! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

32MERVE ÖZBEY

MERVE ÖZBEY

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