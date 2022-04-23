• 23 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 102 yaşında. Magazin dünyasının ünlü isimleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutladı. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...
• 23 Nisan 2022 - 13:02 • Son Güncelleme:
1
4
12
13
15
16
NEDİM SABAN
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan Nedim Saban, Atatürk'ün katıldığı son bayram şenliği fotoğrafını paylaşarak, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Fotoğraf 23 Nisan 1938 Mustafa Kemal Atatürk’ün son katıldığı bayram şenliği. Aynı derecede kalabalık olmayabilir fotoğraflar ancak kuşkusuz hepimiz aynı coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
18
19
22
24
HÜLYA KOÇYİĞİT
“Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.” Mustafa Kemal Atatürk23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
30
31