Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Canım Ata’mBen seni çok ama çok seven bir ana baba tarafından senin öğretinle büyütüldüm.Umarım ailemi, seni mahçup etmemişimdir.İzinde yürümek onurum ve gururumdur.102. yılında armağanın için tüm çocuklar, ve bayramlı çocukluğum adına bir kez daha teşekkür ederim."Nûr içinde yat.