22 yıl yaptı, sabah namazından sonra kümese bakınca inanamadı

Haberin Devamı

Uzunçiftlik Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Fatma Yılmaz, dün sabah kümesine girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Gece saatlerinde kümese giren köpeklerin, 40 tavuğu telef ettiği öğrenildi. Emekleri bir gecede yok olan Fatma Yılmaz, "Sabah namazından sonra kümese geldiğimde tavuklarımın içler acısı halini gördüm, hepsi telef olmuştu. Görünce şok geçirdim, ayaklarım tutuldu. Çocuk gibi baktım onlara, emek verdim. Hepsinin ismi vardı. Siyah olanları 'kara oğlum', beyaz olanları 'küçük oğlum' diye severdim. Benim için onlar çocuk gibiydi" dedi.

"Tavuklarla geçimimi sağlıyordum"

20 yılı aşkın süredir yumurta ve süt satarak geçimini sağladığını belirten Fatma Yılmaz, daha önce de kümesinin köpeklerin saldırısına uğradığını ve yetkililere defalarca şikayette bulunduğunu belirtti. Önceki şikayeti üzerine muhtarın köpekleri toplattığını ancak hayvanların 1,5 ay sonra geri geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün muhtar tekrar köpekleri toplatmış ancak tavuklarım gittikten sonra bir anlamı kalmadı. Defalarca şikayet ettim. Zabıta ekipleri sürekli kapıma gelerek horoz ve tavukların ötmesinden dolayı şikayet olduğunu söylüyordu. O olay için sürekli kapımı çalan kişiler, köpek olayında kapıma gelmediler. Sokak hayvanları can da benim tavuklarım can değil mi? Ben o kadar emek veriyorum, uğraşıyorum. Ben tavuklarla geçimimi sağlıyordum. Yumurta satıyorum, süt satıyorum. Benim zararım ne olacak? Zararından geçtim onlarla manevi bağım vardı"

"Beni ne şikayetler ne de köpekler yıldıramayacak"

Telef olan tavuklarının her birine isimle seslendiğini ve hepsinin değerli cinsler olduğunu anlatan Yılmaz, kadın girişimci olarak kendisine destek yerine sürekli köstek olunduğunu dile getirdi. Fatma Yılmaz, "Niye bana hep köstek oluyorlar? Ben bunu anlamış değilim. Ya şikayet ediyorlar ya da köpek yiyor" diye konuştu.



"Ben düştüğüm zaman daha güçlü kalkarım"

Haberin Devamı

Tavuklarını o halde görünce büyük bir şok yaşadığını ifade eden Yılmaz, yaşadığı büyük üzüntüye rağmen pes etmeyeceğini de vurguladı. Mücadelesine daha güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Yılmaz, "Ben düştüğüm zaman daha güçlü kalkarım. Daha fazla tavuk yetiştireceğim. Beni ne şikayetler ne de köpekler yıldıramayacak" ifadesini kullandı.

"Bu tavuklar benim 22 yıllık emeklerim"

Tavuklarının telef olmasıyla 22 yıllık emeğinin heba olduğunu vurgulayan Yılmaz, kendi geçimini sağladığını, eşinden bile para almadığını söyledi. Maddi zararının çok büyük olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bir tavuk şu an 500-600 liradan aşağı değil. Cins tavuklarım vardı, onların değeri daha fazla. Benim bu zararım, benim bu emeklerim ne olacak? Onlar çocuklarım gibiydi" diye konuştu.