7 yıl önce diktiler, hasat bu ay başladı! Kilosu 20 bin TL'den kapış kapış satılıyor

Sakız ağacı 6-7 yaşında ürün vermeye başlıyor ve yılda 300-1000 gram arası reçine sağlıyor. Elde edilen reçinenin kilosu ise 15-20 bin TL arasında fiyat buluyor. Bu yüksek katma değerli ürünün, Muğla’nın verimli topraklarında tarımsal kalkınmayı hızlandırması öngörülüyor.