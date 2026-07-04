Pembe renge bürünen göl, şifa arayanların ve turistlerin akınına uğruyor!

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Haftada birkaç kez Tuz Gölü'ne gelerek suya girdiğini ifade eden başka bir vatandaş ise, "Ayaklarımda sorunlarım var. Hem burada kalıyorum hem de Tuz Gölü'ne geliyorum. 2-3 günde bir buraya geliyorum ve göle giriyorum. Bana çok iyi geliyor. Vücudumda rahatsızlık olduğu için suyun bana iyi geleceğini düşündüm. Okuduğum ve duyduğum kadarıyla tuz vücuda iyi geliyormuş" şeklinde konuştu.