2023 hac kontenjanları belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı açıkladı

Ali Erbaş, 2023 yılı hac organizasyonu ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Erbaş, Mekke'de umre ziyareti yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Umrecilere burada geçirdikleri vakitlerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Ashab-ı Kiram'ın yurdundayız. Onların hayatlarını düşünelim. Hazreti Ebubekir'in sadakatini, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın iffetini, cömertliğini, Hazreti Ali'nin ilmini, cesaretini, Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Aişe validelerimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Zeynep ve diğerleri, onların hayatlarını öğrenelim.

Onlar gibi yaşamaya gayret edelim. Burası hayatımızda yeni bir sayfa açarak, her türlü kötü alışkanlıkları, omuzlarımıza yük olan bütün günahları bırakma yeridir. O günahları burada bırakalım ve tertemiz bir şekilde inşallah yurdumuza, yuvamıza dönelim.

Peygamber Efendi'mizin yaşadığı bu topraklar bizler için onun ahlakıyla, onun sünnetiyle donanma yeridir. Onun hadis-i şeriflerini daha iyi anlamaya çalışalım, daha iyi yaşamaya çalışalım" diye konuştu.

Erbaş, 2023 yılı hac kontejanına ilişkin ise Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun" dedi.