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2022 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

27.11.2021 - 01:22 | | İHA
2022 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap kanun Teklifi ‘ni görüşmek üzere bir aydan fazla süre görev yaptı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bir trilyon 728 milyar 401 milyon 621 bin TL; özel bütçeli idarelere 155 milyar 249 milyon 695 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 10 milyar 238 milyon 553 bin TL ödenek verilecek. Genel bütçenin gelirleri bir trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 19 milyar 623 milyon 651 bin TL’si öz gelir, 136 milyar 708 milyon 735 bin TL’si Hazine yardımlı olmak üzere 156 milyar 332 milyon 386 bin TL, denetleyici ve düzenleyici kurumların gelirleri 10 milyar 62 milyon 295 bin TL öz gelir, 176 milyon 258 bin TL Hazine yardımı olmak üzere toplam 10 milyar 238 milyon 553 bin TL olarak tahmin ediliyor.

2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi Kabul edildi

Plan ve bütçe Komisyonu 2020 kesin Hesap kanun Teklifi’ni kabul etti. Kabul edilen teklife göre, genel bütçeli idarelerin bütçe gelir tahmini 941 milyar 944 milyon bin TL, tahsilatı bir trilyon 158 milyar 46 milyon 374 bin 940 TL, red ve iadeler 153 milyar 28 milyon 444 bin 447 TL ve net tahsilat ise bir trilyon 5 milyar 17 milyon 930 bin 492 TL oldu.

Özel bütçeli idarelerin net tahsilatı 121 milyar 506 milyon 644 bin 157 TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların net tahsilatı 7 milyar 888 milyon 645 bin 702 TL olmuştur.

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