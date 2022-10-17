2 terör örgütü şüphelisi, Yunanistana kaçarken yakalandı

Güvenlik güçlerinin Uzunköprü ilçesindeki 1inci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D. yakalandı. Gözaltına alınan A.D.'nin FETÖ/PDYye üye olmak suçundan dosyasının olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, merkezde 1inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri bir başka operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi H.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmaya başlandı.