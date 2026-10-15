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Selin vurduğu Ayazağa’da hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

15.10.2026 - 08:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutu günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

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1Selin vurduğu Ayazağa’da hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı. Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.

2Selin vurduğu Ayazağa’da hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı. Çalışmalar devam ederken günün aydınlanmasıyla selin yol açtığı hasar da gözler önüne serildi.

3Selin vurduğu Ayazağa’da hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Ayazağa Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen, ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.

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