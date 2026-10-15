Bingöl’de ulaşıma zam: Yeni tarife belli oldu

Bingöl Belediyesi Trafik Ulaşım Komisyonu, S.S. 18 Nolu Kooperatif Başkanlığı’nın yeni zam tarifesini belediye meclisine getirdi. Yeni düzenleme oy çokluğuyla kabul edilerek, meclisten geçti. Bingöl'de şehiriçi toplu taşıma ücretleri bu yıl yapılan zamlarla yaklaşık yüzde 85 zamlandı.

YENİ ÜCRETLER

Meclisten geçen yeni zamla birlikte Düzağaç, Simani, Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Gündoğdu, Kültür, Ahmet Dursun Konutları ve İçmeler TOKİ mahallelerini kapsayan hatlarda tam bilet ücreti 28 TL’den 35 TL’ye yükseldi. Öğrenci fiyatları ise 21 TL’den 24 TL’ye çıkarıldı.

ZAM KARARINA RET OYLARI

Öte yandan, ücret artışına ilişkin yapılan oylamada Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile HÜDA PAR encümenler ile Yeniden Refah Partili encümenlerin ret oyu kullandığı belirtildi.