Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBingöl’de ulaşıma zam: Yeni tarife belli oldu
HaberlerGündem Haberleri Bingöl’de ulaşıma zam: Yeni tarife belli oldu

Bingöl’de ulaşıma zam: Yeni tarife belli oldu

15.10.2026 - 08:02Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Bingöl’de ulaşıma zam: Yeni tarife belli oldu

Bingöl Belediyesi, kent içi hat minibüslerinin ücretlerine zam yaptı. Yeni zamlı tarife ile ulaşım ücreti 28 TL’den 35 TL’ye yükseldi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bingöl Belediyesi Trafik Ulaşım Komisyonu, S.S. 18 Nolu Kooperatif Başkanlığı’nın yeni zam tarifesini belediye meclisine getirdi. Yeni düzenleme oy çokluğuyla kabul edilerek, meclisten geçti. Bingöl'de şehiriçi toplu taşıma ücretleri bu yıl yapılan zamlarla yaklaşık yüzde 85 zamlandı.

YENİ ÜCRETLER
Meclisten geçen yeni zamla birlikte Düzağaç, Simani, Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Gündoğdu, Kültür, Ahmet Dursun Konutları ve İçmeler TOKİ mahallelerini kapsayan hatlarda tam bilet ücreti 28 TL’den 35 TL’ye yükseldi. Öğrenci fiyatları ise 21 TL’den 24 TL’ye çıkarıldı.

ZAM KARARINA RET OYLARI
Öte yandan, ücret artışına ilişkin yapılan oylamada Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile HÜDA PAR encümenler ile Yeniden Refah Partili encümenlerin ret oyu kullandığı belirtildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Hatay'da geçen yıl kuraklıktan ortaya çıkmıştı: Bu yıl yeniden sular altında kaldı
#Gündem

Hatay'da geçen yıl kuraklıktan ortaya çıkmıştı: Bu yıl yeniden sular altında kaldı

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
#Gündem

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞTE KURALLAR DEĞİŞTİ! Resmî Gazete'de yayımlandı, konut satışları kapsam dışında
#Ekonomi

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞTE KURALLAR DEĞİŞTİ! Resmî Gazete'de yayımlandı, konut satışları kapsam dışında