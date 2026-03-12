2 milyar TL'lik dev yatırım: Kahramanmaraşlının özlemi bitecek! Şehrin yeni marka değeri olacak

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta 17 bin 500 seyirci kapasitesine sahip şehrin yeni stadyumunun inşası hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın uzun yıllardır özlemle beklediği ve en önemli ihtiyaçlarından biri olan stadyum projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dulkadiroğlu İstasyon Mahallesi'nde hayata geçirilen modern stadyum projesinde önemli aşamalar geride bırakılırken, inşaat sahasında yoğun bir mesai yürütülüyor. Toplam 2 milyar TL'lik yatırımla şehre kazandırılan yeni stadyumun temel imalatları ve ana taşıyıcı sisteminin büyük bölümü tamamlandı. Proje kapsamında tribünlerin önemli bir kısmı da inşa edilirken, saha çevresindeki yapı elemanları ve tribün montaj çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. İnşaat sahasında yürütülen çalışmalar kapsamında kuzey, doğu ve batı tribünlerinde üçüncü kata ulaşılırken, güney tribünün inşası da büyük bir hızla ilerliyor. Tribün bloklarının yükselmesiyle birlikte stadyumun genel silueti de her geçen gün daha belirgin hale geliyor.

17 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirilen stadyum, sadece bir spor tesisi olmanın ötesinde modern bir yaşam ve etkinlik alanı olarak tasarlandı. Projede; modern localar, geniş ve fonksiyonel fuaye alanları, sosyal donatı birimleri, spor salonları ve çağdaş stadyumlarda bulunması gereken tüm teknik altyapı unsurları yer alacak. Böylece tesis hem spor müsabakalarına hem de farklı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek çok yönlü bir merkez niteliği kazanacak. Tamamlandığında Kahramanmaraş'ın spor altyapısına önemli katkı sağlayacak olan yeni stadyum, aynı zamanda şehrin sosyal ve ekonomik hayatına da canlılık kazandıracak. Spor karşılaşmalarının yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanan tesisin, bölgesel ölçekte bir çekim merkezi olması hedefleniyor. Bu yönüyle stadyumun, Kahramanmaraş'a yeni bir marka değeri kazandırması bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, stadyum inşaatında gelinen aşamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehrin uzun yıllardır beklediği önemli bir yatırımın hızla yükseldiğini belirtti.

Başkan Görgel, "Şehrimizin uzun yıllardır beklediği stadyum projesi büyük bir hızla sürüyor. Temel imalatları ve taşıyıcı sistemin büyük bölümü tamamlandı, tribünler yükselmeye devam ediyor. Her geçen gün stadyumun silueti daha belirgin hale geliyor. Bu proje yalnızca bir spor tesisi değil, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın sosyal hayatına, gençliğine ve spor kültürüne değer katacak çok önemli bir yatırım. Tamamlandığında hem spor altyapımız güçlenecek hem de şehrimiz yeni bir cazibe merkezi kazanacak" ifadelerini kullandı.