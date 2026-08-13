SON DAKİKA: ÖSYM, DGS SONUÇLARINI AÇIKLADI MI? | DGS 2026 tercih dönemi ne zaman başlıyor? Dikey Geçiş Sınavı tercihleri başladı mı?

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DGS puanı, ön lisans mezunlarının dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesi için kullanılacak. Yerleştirmeler DGS puanı ve ön lisans başarı puanının birlikte değerlendirilmesiyle gerçekleştirilecek. Bu nedenle sonuçlar, adayların eğitim ve kariyer planlamasında büyük önem taşıyor.