SON DAKİKA: ÖSYM, DGS SONUÇLARINI AÇIKLADI MI? | DGS 2026 tercih dönemi ne zaman başlıyor? Dikey Geçiş Sınavı tercihleri başladı mı?
DGS açıklandı mı 2026? ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Dikey Geçiş Sınavı'na katılan yüz binlerce adayın gündeminde sonuç tarihi yer alırken, "2026 DGS sonuçları açıklandı mı?", "DGS tercih dönemi ne zaman başlıyor?", "DGS tercih takvimi yayınlandı mı?" soruları da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Dikey Geçiş Sınavı'na dair son dakika gelişmeleri...
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Son dakika haberine göre, ÖSYM DGS sınav sonuçlarını açıkladı. Adayların, 'DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı ne zaman aktif olacak?' sorularının cevapları da netleşti. Şimdi gözler 2026 Dikey Geçiş Sınavı tercih dönemine çevrildi. İşte DGS sınav sorgulama ekranı ve tercih dönemine dair son gelişmeler...
2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, adayların gün boyu beklediği DGS sonuçlarını açıkladı. Dikey Geçiş Sınavı’na katılan adaylar “DGS sonuçları açıklandı mı 2026?”, “DGS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt araken cevabı ÖSYM verdi. ÖSYM, DGS 2026 sınav sonuçlarını saat 16:00 civarı duyurdu.
DGS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?
DGS sonuçları açıklandı, bundan sonra adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulayabilecek.
SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Sonuç sorgulama işlemi için adayların;
T.C. Kimlik Numarası
ÖSYM Aday Şifresi
bilgileriyle sisteme giriş yapması gerekecek.
Ayrıca sonuçlar mobil cihazlardan da görüntülenebilecek. Böylece adaylar bilgisayar veya telefon üzerinden sınav sonuçlarına kolayca erişebilecek.
DGS SONUÇ BELGESİNDE NELER YER ALACAK?
DGS sonuç ekranında adayların;
Sayısal test performansı,
Sözel test performansı,
DGS puanı,
Değerlendirme bilgileri,
Yerleştirmede kullanılacak puan türleri, yer alacak.
Sonuç belgeleri dijital ortamda yayımlanacak ve adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor. ÖSYM'nin sonuç duyurusundan sonra DGS tercih kılavuzunu yayımlaması ve tercih takvimini açıklaması öngörülüyor.
Geçmiş yılların ÖSYM takvimleri incelendiğinde, tercih kılavuzunun genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 8-14 gün içinde erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2026 DGS tercih kılavuzunun Ağustos 2026’nın son haftası veya Eylül 2026'nın ilk haftasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi “www.osym.gov.tr” üzerinden yayımlanması bekleniyor.
DGS PUANI NASIL KULLANILACAK?
DGS puanı, ön lisans mezunlarının dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesi için kullanılacak. Yerleştirmeler DGS puanı ve ön lisans başarı puanının birlikte değerlendirilmesiyle gerçekleştirilecek. Bu nedenle sonuçlar, adayların eğitim ve kariyer planlamasında büyük önem taşıyor.