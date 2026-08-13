80 yaşındaki annesini 20 yıldır sırtında taşıyor: 'Tek istediğim anamın yüzünün gülmesi'

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Annesinin hak ettiği gibi rahat bir yaşam sürmesi için her türlü zorluğa göğüs gerdiğini belirten Dursun Aykut, annesine olan sevgisinin her türlü yorgunluğun önüne geçtiğini dile getirdi. Annesinin kronik rahatsızlıklarının yanı sıra hareket etmekte büyük güçlük çektiğini aktaran Aykut, "Annemin birçok hastalığı var, ayaklarında platinler olduğu için adım atamıyor. Tam 20 yıldır anneme gözüm gibi bakıyorum. O benim cennetim. Onu bazen sırtımda taşıyarak, bazen de hasta yürüteci ile yavaş yavaş dışarıya çıkarıyorum. Ev ortamında da dışarıda da tüm ihtiyaçlarını ben gideriyorum. Ömrüm yettiği, nefesim yettiği sürece de ona gözüm gibi bakmaya devam edeceğim" dedi.