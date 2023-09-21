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2 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 135 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

21.09.2023 - 08:49 |
2 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 135 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında "Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, 135 zehir taciri ile çok sayıda Uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

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