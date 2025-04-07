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2 gün önce 4 kişinin hayatını kaybettiği Pendik Mecidiye gişelerinde yine kaza oldu yine can kaybı var!

07.04.2025 - 09:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) -

2 gün önce 4 kişinin hayatını kaybettiği Pendik Mecidiye gişelerinde yine kaza oldu yine can kaybı var!

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeler mevkiinde Ankara istikametinde hafif ticari araç, gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Hafif ticari araçtaki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Pendik Mecidiye gişelerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç gişelerde ödeme yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle

TIR'ın altına giren hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

2 gün önce 4 kişinin hayatını kaybettiği Pendik Mecidiye gişelerinde yine kaza oldu yine can kaybı var

5 NİSAN'DAKİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişelerinde yaşanan kaza 5 Nisan Cumartesi günü Pendik'te yine gişelerde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kazayı hatırlattı. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak ve Düzce'ye gönderilmişti.

2 gün önce 4 kişinin hayatını kaybettiği Pendik Mecidiye gişelerinde yine kaza oldu yine can kaybı var

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