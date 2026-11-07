Öğretmenliği bıraktı, kendi işini kurdu! Bahçesinde başladığı iş dev çiftliğe dönüştü

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Eşinin desteğiyle evinin bahçesini çiftliğe dönüştürdüklerini ifade eden Bağdur, en büyük hayalinin büyük bir çiftlik kurmak olduğunu söyledi. Bağdur, şu ifadeleri kullandı:"Süt, peynir, tereyağı, yoğurt, ayran, her şeyi kendi ellerimizle üretiyoruz ve çok mutluyuz. Bu çok güzel bir şey, her kadın bunu yapabilir. Kadın her şeyi başarabilir. Kocamın desteği çok büyük; o olmasaydı bu çiftliği kuramazdım. Onun desteğiyle evimin bahçesinde bu işe başladım. Çocuklarımla birlikte çalışıyorum, bu durum çok iyi. Hedefimi gerçeğe dönüştürmek ve bütün kadınlara ışık olmak istiyorum" dedi.