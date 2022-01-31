15 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Genç öğretmenler büyük mutluluk yaşadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Bin Öğretmen Atama Töreni'nde açıklamalarda bulundu.







İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Ataması yapılacak 15 bin öğretmenimizle eğitim-öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Çocuklarımızın okuldan uzak kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Salgın sürecinde zorluklarla karşılaştık ama okullarımızı açık tutmaya gayret ettik. Kritik dönemi hep birlikte alnımızın akıyla atlattık.

İKİNCİ DÖNEMİ DE KESİNTİSİZ ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIMIZA İNANCIM SONSUZ

Salgın sürecinde bazı zorluklar, engellemeler ile karşılaştık. Özellikle millet ve milletin gündemi ile hiçbir alakası olmayan kimselerin abartısız, mesnetsiz açıklamaları ile karşı karşıya kaldı. Bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgiler ile sosyal medyayı da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirme çabası içinde oldular. Okullarımız ile, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin arasına hiçbir bariyerin girmesine izin vermedik. Yüz yüze eğitimi sürdüren birkaç ülkeden biri olduk. Bu vesile ile son 2 yıldır özveri ile çalışan öğretmenlerimizi, dört el ile derslerine sarılan öğrencilerimizi ve MEB çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar.

Mevcut öğretmen kadromuzun yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı. Şimdiye kadar 4 milyar adete yakın ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce kritik bir adım attık. Yardımcı eğitim kitaplarını da MEB basarak öğrencilerimize ulaştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkartmayı planlıyoruz. Uluslararası veriler gerekse attığımız adımlar bize şu gerçeği hatırlatıyor. Türkiye 19 yılda attığı devasa yatırımlar ile eğitim ile ilgili eksik altyapısını hemen hemen tamamlamıştır. Artık yapmamız gereken eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunu sizler başaracaksınız.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İLAVE TEŞVİKLER GETİRİYOR

Eğitim öğretimizi güncellemek, çocuklarımıza en uygun olan sunmak durumundayız. Eğitim sisteminin çıtasını belirleyen öğretmendir. Öğretmenlik meslek kanunu ilave teşvikler getiriyor. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

HEYECANLISINIZ, FARKINDAYIM

Birazdan görev yerleriniz belli olacak, heyecanlısınız farkındayım. Bizim Aybikelerimiz oldu, onlar şehadete yürüdüler. Bizim Necmettin öğretmenlerimiz oldu, şehadete yürüdüler. Bu herkese nasip olmaz. Ve inanıyorum ki, şu an Aybike öğretmen, Necmettin öğretmen cennet ile müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar.

GÜZEL YÜZLÜ ÇOCUKLAR ARTIK SİZLERE EMANET

Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Duruşunuzla, sözlerinizle, her halinizle onlara örnek olacaksınız. Çocuklarımızı iyi, erdemli, ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Erdoğan'ın butona basmasıyla kura çekimi gerçekleşirken, ekranda görev yerini gören genç öğretmenler, büyük bir mutluluk yaşadı.



















