12 yaşındaki Mehmet Emin'den acı haber! 4 gün sonra hayatını kaybetti
25.08.2026 - 16:26Güncellenme Tarihi:
Ordu’nun Kabataş ilçesinde Bolaman Irmağı’nda boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mehmet Emin Eren’den acı haber geldi. Hastanede 4 gündür tedavi gören Eren, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Olay, 21 Ağustos’ta Kabataş ilçesi Eceli Mahallesi Çonkara Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Mehmet Emin Eren, Bolaman Irmağı’nda suya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Eren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Eren, Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Mehmet Emin Eren, bugün hayatını kaybetti.
Mehmet Emin Eren için bugün saat 14.00’de Eceli Mahallesi’ndeki evinin önünde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Eren’in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.