Dünyada çok az yerde var! Karadeniz'in siyah altını şifa dağıtıyor: Akın akın oraya geliyorlar

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Ünye sahillerinin doğanın sunduğu eşsiz bir şifa merkezi olduğuna dikkat çekerek 4 bine yakın stres başta olmak üzere romatizma ve siyatik şikâyetlerinin geçtiğini ve iyileşmeyen ameliyat yaralarının iyileştiğini ifade eden Yiğit, Ünye'nin sadece kumuyla değil, yeterince bilinmeyen manyetik çamuruyla da iddialı olduğunu vurguladı. Yiğit, "Burayı ziyaret eden herkesin, Ünye manyetik kumunun üzerinde yarım saat kadar yürümesini amaçlıyoruz. Ayrıca kumdan takı tasarlayan ve üreten Türkiye'deki tek yer Ünye'dir. Bununla birlikte, henüz yeterince tanıtamadığımız bir de manyetik çamurumuz var. Kısacası Ünye sahilleri, baştan başa manyetik kumuyla şifa dağıtan bir ilçemizdir. Şu ana kadar manyetik kum takılarını kullanarak şifa bulduğunu belirten 4 bine yakın kişi; tüm streslerinden arındıklarını, romatizma ve siyatik şikâyetlerinin geçtiğini ve iyileşmeyen ameliyat yaralarının iyileştiğini ifade ediyor" diye konuştu.