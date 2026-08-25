Sakarya tramvaya kavuşuyor! Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı’nda ihale süreci tamamlandı

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Adapazarı'ndaki Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu ile Serdivan'daki Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü ve Yazlık Kavşağı arasında hizmet vermesi planlanan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı projesinde bir aşama daha geride kaldı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje için 18 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 11 firma katıldı. İki teklif değerlendirme dışı bırakılırken, ihale sürecinde yapılan nihai değerlendirme sonucunda Makyol İnşaat'ın teklifi uygun bulundu.



Daha önceki değerlendirmelerde sınır değerin altında kalan teklifler nedeniyle Doğuş İnşaat'ın teklifi en avantajlı teklif olarak öne çıkmıştı. Ancak ihale komisyonunun nihai incelemesinin ardından Makyol İnşaat'ın teklifi uygun bulunarak yüklenici firma belirlendi.



Yasal itiraz sürecinin de tamamlanmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Makyol İnşaat arasında sözleşme 25 Ağustos tarihinde imzalandı.