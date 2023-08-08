12 milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de olduğu 12 milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.
08.08.2023 - 11:27 | | DHA
Meclis'te 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 15 dosya, TBMM'ye ulaştı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Yeşil Sol Parti (YSP) Kars Milletvekili Gülistan Koçyiğit, HDP Grup Başkan Vekili Meral Daniş Beştaş, YSP Muş Milletvekili Sezai Temelli, YSP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında 1'er, YSP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Uluç, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz hakkındaki 2'şer dokunulmazlık dosyası TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale edildi.