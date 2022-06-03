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11 yaşındaki çocuk düşerek ölmüştü! İnşaatın sahibi tutuklandı

Eyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref Güneş'in evine giderken demirin üzerine düşüp hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Y.H. tutuklandı.

03.06.2022 - 20:21 | | Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)
11 yaşındaki çocuk düşerek ölmüştü! İnşaatın sahibi tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken, hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı inşaat alanına düştü. Boynuna demir saplanan Güneş hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan inceleme sonrası inşaat sahibi Y.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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