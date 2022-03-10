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Gündem10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
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10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 846 testte 29 bin 492 vaka tespit edildi. 140 kişi hayatını kaybederken, 62 bin 245 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

10.03.2022 - 19:35 |
10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 846 testte 29 bin 492 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybederken, 62 bin 245 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,01, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 729 bin 220, 2'nci dozda 52 milyon 886 bin 909 ve 3'üncü dozda 27 milyon 363 bin 708 olmak üzere toplam 146 milyon 183 bin 69 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu. (DHA)

10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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