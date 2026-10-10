Erzurum’da resmen başladı! Valilik açıkladı: Sınırlama yok

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Erzurum Valiliği tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda, "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında, ısınma amacıyla katı yakıt ve doğal gaz kullanımına yönelik valilikçe alınmış herhangi bir tarih sınırlaması içeren karar olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, hava şartlarının göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulması hâlinde, apartman yönetimleri ile resmi kurumlardaki yöneticilerin kararına istinaden ısınma sistemlerinin devreye alınabileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, ısıtma sistemleri çalıştırılırken tasarruf esaslarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde kamu kurumları ve konutlarda, 13.01.2025 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, ısınma amacıyla kullanılmasına uygun görülen katı yakıtların ve doğal gazın kullanımına ilişkin olarak Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) alınmış, herhangi bir tarih ve saat kısıtlaması içeren karar bulunmamaktadır. Bu kapsamda, hava şartları dikkate alınarak ihtiyaç duyulması hâlinde, apartman yönetimleri ile resmi kurumlarda kurum yöneticilerinin kararına istinaden (tasarruf esasları dikkate alınmak kaydıyla) ısınma sistemleri ihtiyaç duyulan zamanlarda devreye alınabilecektir" denildi.