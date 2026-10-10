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Bunu içen bidon bidon doldurup götürüyor: Böbrek taşını düşürmek isteyenlerin akınına uğruyor!

10.10.2026 - 10:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerinde yer alan merkez köyü Koçpınar'da, yer altından doğal bir şekilde çıkan gazlı su, ilginç doğa oluşumu ve sıra dışı özellikleriyle görenleri şaşırtıyor. Halk arasında "Sodalı su" olarak bilinen bu kaynak, hem şifalı olduğuna inanılan yönüyle hem de farklı tüketim şekliyle bölge insanının akınına uğruyor.

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1Bunu içen bidon bidon doldurup götürüyor: Böbrek taşını düşürmek isteyenlerin akınına uğruyor!

Aksaray'da yeraltından çıkan ve halk arasında "Sodalı su" olarak bilinen gazlı su vatandaşların ilgi odağı oluyor. Böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğu söylenen sodalı su toz içeceklerle de karıştırılarak gazlı içecek haline getirilip tüketiliyor.

2Bunu içen bidon bidon doldurup götürüyor: Böbrek taşını düşürmek isteyenlerin akınına uğruyor!

Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerindeki merkeze bağlı Koçpınar köyünde bulunan gazlı su, ilginç doğa oluşumuyla dikkat çekiyor.

3Bunu içen bidon bidon doldurup götürüyor: Böbrek taşını düşürmek isteyenlerin akınına uğruyor!

Uzun yıllardır köyde yeraltından fışkırarak çıkan gazlı su halk arasında "Sodalı su" olarak bilinirken, bir süre önce hayırsever bir vatandaş suyun yoğun ilgi görmesinden dolayı çeşme haline getirdi.

4Bunu içen bidon bidon doldurup götürüyor: Böbrek taşını düşürmek isteyenlerin akınına uğruyor!

Böbrek taşı düşürmede faydalı olduğu söylenilen gazlı su hem bu özelliğiyle hem de toz içeceklerle karıştırılarak gazlı içecek haline getirilmesiyle vatandaşlardan ilgi görüyor. Suyun aktığı borunun etrafında su kabarcıkları da görülüyor.

5Bunu içen bidon bidon doldurup götürüyor: Böbrek taşını düşürmek isteyenlerin akınına uğruyor!

Birçok insanın gelip gazlı su doldurduğunu belirten yöre halkından 65 yaşındaki gezginci Ömer Yiğit, "Burası Aksaray ili Koçpınar köyü. Bu su sodalı bir su. Yukarıda kaynak var bu su oradan geliyor. Eskiden böyle çeşme değildi. Hayırseverin biri bunu çeşme haline getirmiş. Bu suyun böbrekteki taşları düşürdüğü söyleniyor ve toz içeceklerle karıştırılıp gazlı içecek haline getiriliyor. Birçok insan gelip buradan su doldurup gidiyor" dedi.

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