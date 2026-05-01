1 Mayıs nedeniyle bazı metro ve füniküler seferlerine düzenleme yapıldı

Konuyla ilgili Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.

F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.