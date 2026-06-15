LGS PUAN HESAPLAMA 2026 | LGS Soruları ve Cevapları PDF Yayınlandı! İşte Yeni Sisteme Göre LGS Puan Hesaplama
LGS puan hesaplama 2026 nasıl yapılır? LGS soruları ve cevapları PDF olarak yayımlandı mı? Kaç net kaç puan getiriyor? 1 yanlış 3 doğruyu götürüyor mu? LGS taban puanları nasıl şekillenecek? MEB'in açıkladığı yeni sistemde öğrenciler puanlarını nasıl hesaplayacak? İşte milyonlarca öğrencinin merak ettiği LGS puan hesaplama 2026 detayları, LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında son gelişmeler…
LGS puan hesaplama 2026, LGS soruları ve cevapları PDF, LGS sonuçları, LGS kaç net kaç puan, LGS yüzdelik dilim hesaplama ve yeni sistem LGS puan hesaplama detayları öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından adaylar doğru ve yanlış sayılarını kullanarak tahmini puanlarını öğrenmek istiyor. Peki LGS puanı nasıl hesaplanır, LGS soruları ve cevapları PDF olarak yayımlandı mı, yeni sistemde puan hesaplama nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...
LGS 2026 SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından sözel ve sayısal oturumlara ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı. Böylece öğrenciler, sınavda verdikleri cevapları resmi cevap anahtarıyla karşılaştırma fırsatı elde etti.
LGS kapsamında gerçekleştirilen sınav iki oturum halinde yapıldı. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan sözel bölümde toplam 50 soru yöneltildi. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan sayısal bölümde toplam 40 soru soruldu.
LGS SORU KİTAPÇIKLARI PDF OLARAK ERİŞİME AÇILDI
Öğrenciler için yayımlanan LGS soru kitapçıkları, sınavda yöneltilen tüm soruları içeriyor. Sözel ve sayısal bölümlere ait kitapçıklar sayesinde adaylar sınav performanslarını detaylı şekilde analiz edebiliyor. Cevap anahtarları ise tüm soruların doğru seçeneklerini göstererek öğrencilerin net hesaplamasına yardımcı oluyor.
Sayısal Bölüm A Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/a_2026_sayisal.pdf
Sözel Bölüm A Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/a_2026_sozel.pdf
Sayısal Bölüm B Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/b_2026_sayisal.pdf
Sözel Bölüm B Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/b_2026_sozel.pdf
Sayısal Bölüm C Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/c_2026_sayisal.pdf
Sözel Bölüm C Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/c_2026_sozel.pdf
Sayısal Bölüm D Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/d_2026_sayisal.pdf
Sözel Bölüm D Kitapçığı için:
https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2026/06/trlgs/d_2026_sozel.pdf
LGS PUAN HESAPLAMA 2026 NASIL YAPILIR?
LGS'de her test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. Bu işlem sonrasında öğrencilerin ham puanları oluşturulur.
LGS puan hesaplama aşamaları şu şekilde uygulanır:
Her ders için doğru ve yanlış sayısı belirlenir.
Üç yanlış bir doğruyu götürür.
Net sayıları hesaplanır.
Standart puanlar oluşturulur.
Ders katsayıları uygulanır.
Toplam merkezi sınav puanı elde edilir.
Öğrencilerin elde ettiği puan kadar yüzdelik dilimleri de yerleştirme sürecinde büyük önem taşır.
LGS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?
Öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan biri de "LGS'de kaç net kaç puan getirir?" sorusudur.
Puanlar her yıl sınavın zorluk düzeyine göre değiştiği için net karşılığı puanlar farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak:
90 ve üzeri net yapan öğrenciler üst dilimlerde yer alabilir.
80-90 net aralığı yüksek puanlı liseler için avantaj sağlar.
70-80 net aralığı birçok nitelikli okul için rekabetçi seviyede kabul edilir.
60 net ve üzeri öğrenciler önemli bir yerleştirme avantajı elde edebilir.
Kesin puanlar sınavın ortalama ve standart sapma değerleri açıklandıktan sonra netleşir.