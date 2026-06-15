LGS PUAN HESAPLAMA 2026 | LGS Soruları ve Cevapları PDF Yayınlandı! İşte Yeni Sisteme Göre LGS Puan Hesaplama

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LGS KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?



Öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan biri de "LGS'de kaç net kaç puan getirir?" sorusudur.



Puanlar her yıl sınavın zorluk düzeyine göre değiştiği için net karşılığı puanlar farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak:



90 ve üzeri net yapan öğrenciler üst dilimlerde yer alabilir.

80-90 net aralığı yüksek puanlı liseler için avantaj sağlar.

70-80 net aralığı birçok nitelikli okul için rekabetçi seviyede kabul edilir.

60 net ve üzeri öğrenciler önemli bir yerleştirme avantajı elde edebilir.

Kesin puanlar sınavın ortalama ve standart sapma değerleri açıklandıktan sonra netleşir.