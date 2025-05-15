Züğürt Ağa'nın son sermayesiydi! Zenginlerin favori çizmesini şimdilerde giyen de üreten de azaldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Listesi'nde yer alan körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu (64), 58 yıldır mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Yeni ustaların yetişmediğini belirten Karpuzcu, "Benden sonra bu çizmeleri yapan kalmayacak. Çünkü zanaatımı öğretecek çırak bulamıyorum" dedi. Bir zamanlar Türk filmlerinde de sık sık görülen körüklü çizmeler, Şener Şen'in başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filminde, Ağa'nın çiğköfte işine girmek için kullandığı son sermayesiydi.
Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-
• 15 Mayıs 2025 - 14:39 • Son Güncelleme:
Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-
• 15 Mayıs 2025 - 14:39 • Son Güncelleme: