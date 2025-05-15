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Züğürt Ağa'nın son sermayesiydi! Zenginlerin favori çizmesini şimdilerde giyen de üreten de azaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Listesi'nde yer alan körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu (64), 58 yıldır mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Yeni ustaların yetişmediğini belirten Karpuzcu, "Benden sonra bu çizmeleri yapan kalmayacak. Çünkü zanaatımı öğretecek çırak bulamıyorum" dedi. Bir zamanlar Türk filmlerinde de sık sık görülen körüklü çizmeler, Şener Şen'in başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filminde, Ağa'nın çiğköfte işine girmek için kullandığı son sermayesiydi.

Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-
• 15 Mayıs 2025 - 14:39 • Son Güncelleme:
Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-
• 15 Mayıs 2025 - 14:39 • Son Güncelleme:
1Züğürt Ağanın son sermayesiydi Zenginlerin favori çizmesini şimdilerde giyen de üreten de azaldı

Ege Bölgesi'nde Efelerin giydiği körüklü çizmeler, günümüzde folklor, tiyatro ve sinema gibi görsel sanatların yanı sıra kostümlerde de aksesuar olarak tercih ediliyor. Geleneksel deve güreşlerinde kullanılan kıyafetleri de tamamlayan körüklü çizmeleri üreten usta sayısı ise giderek azalıyor.

2Züğürt Ağanın son sermayesiydi Zenginlerin favori çizmesini şimdilerde giyen de üreten de azaldı

Kuşadası'nda yaşayan körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu da gelişen teknolojiye direnerek 58 yıldır mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Listesi'nde yer alan Karpuzcu, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 25 metrekarelik atölyesinde, bir zamanlar zengin ağaların giydiği körüklü çizmeleri, el emeğiyle imal ediyor.

3Züğürt Ağanın son sermayesiydi Zenginlerin favori çizmesini şimdilerde giyen de üreten de azaldı

Aşık olduğu mesleğine babası Mehmet Karpuzcu'nun yanında 6 yaşında attım attığını belirten Mustafa Karpuzcu, "Bu sanatın sırlarını babamın yanı sıra Şükrü Bıçakçı ile Necip Şenok'tan öğrendim. Meslek, sabır ve ustalık istiyor.

4Züğürt Ağanın son sermayesiydi Zenginlerin favori çizmesini şimdilerde giyen de üreten de azaldı

Çünkü körüklü çizme, tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Baklava körük, akordeon körük ve boğma körük olmak üzere 3 çeşidi bulunuyor.

5Züğürt Ağanın son sermayesiydi Zenginlerin favori çizmesini şimdilerde giyen de üreten de azaldı

Deri, henüz ıslakken işleniyor. Kuşadası'nda körüklü çizmeleri eskiden zenginler giydiği için çok üretirdim. Bugünlerde ise sadece özel talep üzerine ayda 7-8 tane yapıyorum" dedi.

6DERİ KOKUSUYLA BÜYÜDÜM

'DERİ KOKUSUYLA BÜYÜDÜM'

Körüklü çizme zanaatının unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Mustafa Karpuzcu, mesleği öğretecek çırak bulmakta zorluk çektiğini söyledi. Gençlerin artık bu tür el emeği ve göz nuru gerektiren mesleklere olan ilgisini yitirdiklerine dikkati çeken Karpuzcu, "Deri kokusu içerisinde büyüdüm.

7Züğürt Ağanın son sermayesiydi Zenginlerin favori çizmesini şimdilerde giyen de üreten de azaldı

Çocukken başladığım mesleğime 64 yaşımda hala çok aşığım. Ancak benden sonra Kuşadası'nda bu çizmeleri yapan kalmayacak. Çünkü zanaatımı kimse öğrenmek istemiyor. Böyle giderse bu meslek de yakın zamanda tarihe karışacak" diye konuştu.