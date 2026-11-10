ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Hangi araçları kapsıyor?

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Hayır. 10 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla ülke genelinde geçerli zorunlu kış lastiği dönemi henüz başlamadı.



Uygulama 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak ve 15 Nisan 2027 Perşembe gününe kadar devam edecek.



Ancak illerdeki hava ve iklim koşullarına göre valilikler farklı kararlar alabiliyor. Bakanlığın açıklamasına göre valilikler, kendi il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını belirlenen sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay uzatabiliyor. Bu nedenle sürücülerin bulundukları ilin valiliği tarafından yapılan duyuruları da takip etmesi gerekiyor.