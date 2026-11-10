ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Hangi araçları kapsıyor?
Zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sürücüler “Kış lastiği uygulaması başladı mı?”, “Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor?”, “2026 kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor?”, “Özel otomobillerde kış lastiği zorunlu mu?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların kısa ve net cevapları...
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Kış mevsimi öncesinde araç sahiplerinin gündeminde zorunlu kış lastiği uygulaması 2026 yer alıyor. Kasım ayının ortasına yaklaşılmasıyla birlikte “Kış lastiği zorunluluğu başladı mı?”, “Kış lastiği ne zaman takılacak?”, “15 Kasım kış lastiği zorunlu mu?”, “Hangi araçların kış lastiği takması gerekiyor?” ve “Hususi araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı?” soruları araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılında yaptığı düzenlemeyle daha önce 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulanan zorunluluk 15 Kasım-15 Nisan dönemine uzatıldı. Bu nedenle 10 Kasım 2026 itibarıyla ülke genelindeki zorunlu dönem henüz başlamadı; uygulama 15 Kasım Pazar günü başlayacak.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle daha önce 1 Aralık'ta başlayan uygulamanın başlangıç tarihi 15 gün erkene çekildi.
Buna göre zorunlu dönem her yıl 15 Kasım'da başlayıp takip eden yılın 15 Nisan tarihinde sona erecek. Böylece kış lastiği kullanma zorunluluğunun süresi 4 aydan 5 aya çıkarılmış oldu.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI MI?
Hayır. 10 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla ülke genelinde geçerli zorunlu kış lastiği dönemi henüz başlamadı.
Uygulama 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak ve 15 Nisan 2027 Perşembe gününe kadar devam edecek.
Ancak illerdeki hava ve iklim koşullarına göre valilikler farklı kararlar alabiliyor. Bakanlığın açıklamasına göre valilikler, kendi il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını belirlenen sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay uzatabiliyor. Bu nedenle sürücülerin bulundukları ilin valiliği tarafından yapılan duyuruları da takip etmesi gerekiyor.
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?
Kış lastiği kullanma zorunluluğu şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan ticari araçları kapsıyor.
Uygulama kapsamında başlıca şu araçlar bulunuyor:
Kamyon
Çekici
Tanker
Otobüs
Minibüs
Kamyonet
Yolcu veya eşya taşımacılığında kullanılan kapsama giren diğer ticari araçlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan ticari araçlarda uygulamanın zorunlu olduğunu bildiriyor.
ÖZEL ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?
Hususi otomobiller için ülke genelinde genel bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor.
Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özel araç sahiplerine de kış şartlarında güvenli seyahat için kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyor.
Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda kış lastikleri, yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle önem taşıyor.
Bununla birlikte şehir içindeki uygulamalara ilişkin kararların valilikler tarafından alınabildiği unutulmamalı. Bu nedenle sürücülerin bulundukları şehirdeki güncel kararları kontrol etmeleri gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?
15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte dönem şu şekilde uygulanıyor:
Başlangıç: 15 Kasım 2026
Bitiş: 15 Nisan 2027
Uygulama süresi: 5 ay
Daha önce 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulanan dört aylık dönem, 2025 yılında yapılan değişiklikle bir ay uzatılmıştı.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ TEKERLEKLERE TAKILMALI?
Bakanlığın açıkladığı kurallara göre araç türüne bağlı olarak lastiklerin tamamında kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde ilgili dingiller üzerindeki lastiklerin; kamyonet, minibüs ve kapsam dahilindeki otomobillerde ise tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor. Seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan bir lastiğin yerine takılacak lastiğin de kış lastiği olması şartı bulunuyor.
ZİNCİR TAKMAK KIŞ LASTİĞİ YERİNE GEÇİYOR MU?
Araçta zincir bulunması veya kar yağışında zincir kullanılması, kış lastiği kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.
Bakanlık, zorunluluk kapsamındaki araçların kış lastiğinin yanı sıra kış şartlarına uygun şekilde zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları da araçlarında bulundurmalarını tavsiye ediyor.
Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler ise mevzuat kapsamında kış lastiği yerine kabul ediliyor.
2026-2027 KIŞ LASTİĞİ TARİHLERİ
2026-2027 döneminde zorunlu kış lastiği uygulamasının temel takvimi şöyle:
10 Kasım 2026: Ülke genelindeki zorunlu dönem henüz başlamadı.
15 Kasım 2026: Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor.
15 Nisan 2027: Genel zorunluluk dönemi sona eriyor.
İl sınırları içerisindeki uygulama süresi ise hava ve iklim koşulları dikkate alınarak valilik kararlarıyla farklılaştırılabiliyor. Bu nedenle özellikle kış şartlarının erken başladığı bölgelerde sürücülerin yerel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.