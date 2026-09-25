Zonguldak'ta sular çekilince ortaya çıktı: Mühürleyip kapattılar

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Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağara, kentte dün etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.Mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.