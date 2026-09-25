Zonguldak'ta sular çekilince ortaya çıktı: Mühürleyip kapattılar
25.09.2026 - 08:32Güncellenme Tarihi:
Zonguldak'ta 350 milyon yıllık tarihe sahip dev yeraltı dünyasından kötü haber geldi. Dün kenti esir alan şiddetli sağanağın ardından yeraltındaki dere aniden yatağından fırladı, turistik yürüyüş yolları bir anda balçık ve çamurla kaplandı. Girişlerin derhal mühürlenip kapıların kapatıldığı 3 bin 350 metrelik devasa mağarada ekipler alarma geçti.
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Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğuyla Türkiye'nin 10'uncu, Zonguldak'ın ise 2'nci en uzun mağarası olan 350 milyon yıllık mağara, kentte dün etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi.Mağaranın içerisinden geçen derenin yükselmesi sonucu ziyaretçi yürüyüş yolları su ve balçıkla kaplandı.
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Bunun üzerine mağara geçici olarak ziyarete kapatıldı.Suların çekilmesinin ardından mağaranın 875 metrelik gezi güzergahında İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.Çalışmalar tamamlandıktan sonra mağara yeniden ziyarete açılacak.